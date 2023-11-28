Программа реновации в Москве набирает обороты

Новоселье отпраздновали уже более 117 тысяч человек

Четыре миллиона квадратных метров жилья введено с начала реализации программы реновации в Москве. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях. Новоселье отпраздновали уже свыше 117 тысяч человек, ещё порядка 26 тысяч оформляют документы или переезжают.

Панели из светлого ламината вручную подгоняются друг к другу. Внизу - специальная подложка для звукоизоляции. Во всех квартирах по программе реновации - высокие стандарты качества и удобная планировка. После старых хрущевок очевидна разница.

Кухня тоже стала больше, и теперь в семье Ильчук могут все вместе собраться за одним столом - раньше такой возможности не было. Гораздо просторнее стало и в детской. А с готовой улучшенной отделкой не пришлось задумываться о ремонте. Программа реновации набирает темп, и некоторые москвичи получают новые квартиры раньше, чем планировалось. С момента запуска инициативы введено четыре миллиона квадратных метров жилья. Об этом в своем блоге сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Площадь введённого жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей. Новоселье уже отпраздновали свыше 117 тысяч человек, ещё больше 26 тысяч участников программы оформляют документы или переезжают. Только в 2023 году ввели в эксплуатацию 52 дома, к переселению приступили 36,54 тысячи жителей. Сейчас проектируем и строим ещё 438 домов".

Программу реновации уже называют столичным мегапроектом, ведь в общей сложности планируется переселить более миллиона человек из жилья, которое уже считается ветхим или только приближается к концу своего срока службы.

"Первую волну - строительство стартовых домов - мы завершаем в ближайшие полтора года. Поэтому мы переходим ко второму этапу, ко второй волне строительства объектов реновации. Это строительство новых жилых домов на месте, снесенных в этом этапе старых объектов. Таким образом, мы начинаем более масштабно разворачиваться во всех районах города и, соответственно, ускорять, увеличивать количество вводимых объектов, что приведет к более быстрому уже, скажем так, более масштабному переселению наших людей в новые дома", - сообщил Андрей Бочкарёв, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Новосельем охвачены все столичные округа - введены 280 новостроек в 84 районах города. В прошлом году Антонина Ивановна вместе с новой квартирой получила и панорамный вид - переехала с четвертого этажа на 16. Теперь из окна видны Поклонная гора и небоскребы делового центра "Москва-сити".

"Мы приехали в отремонтированную квартиру, практически ничего не делали, приехали на все готовое. Светлый, уютный, метражом больше, кухня стала в два раза больше", - рассказала она.

Как правило, при переезде не приходится менять микрорайон и даже соседей. В новых условиях можно вести привычный образ жизни.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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