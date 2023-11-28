Более тысячи современных дефибрилляторов закупили для машин скорой помощи в Москве

Новые аппараты дают возможность стабилизировать пациентов на месте

Более тысячи современных дефибрилляторов-мониторов закупили для машин московской скорой помощи. Это позволит столичным врачам ещё быстрее и эффективнее помогать пациентам в экстренных ситуациях, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новые аппараты дают возможность стабилизировать пациентов на месте. При аритмии, инфаркте миокарда и во многих других критических состояниях. У оборудования теперь значительно расширены функции. Оно может следить не только за ритмом сердца, но и за концентрацией углекислого газа. А также передавать клинические сведения.

Уже в начале следующего года весь парк будет оснащен такими дефибрилляторами. При этом из закупленных 1200 мониторов уже 900 используется медиками.

"У них большой ёмкий аккумулятор, большой яркий дисплей, на котором отражается сразу много параметров. И небольшой вес позволяет очень быстро его транспортировать с места на место", - рассказал Дмитрий Исаев, заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

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