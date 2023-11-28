Присоединиться к утренним зарядкам может каждый посетитель катка ВДНХ

Лучшее начало дня! Сегодня на катке ВДНХ стартовали утренние зарядки. Теперь по вторникам и четвергам все желающие смогут укрепить здоровье под руководством опытных инструкторов. А ещё аниматоров, с которыми спортивные занятия вообще становятся настоящим удовольствием!

Зашнуровав поплотнее коньки, на лёд выходят самые неравнодушные к спорту москвичи. До олимпийских рекордов пока далековато, но базовые фигурные пируэты исполняют уверенно. Главное - правильно разогреть мышцы!

На льду сплошь профессионалы в любительском катании. За час такой тренировки можно выучить даже базовые элементы фигурного катания - мастер-класс всем желающим показывают настоящие профессионалы своего дела. Горячему рвению собравшихся уж точно не страшны никакие морозы и льды. Такое начало дня обеспечит заряд бодрости и энергии на целый день вперёд. А то и на неделю!

"С 28 ноября мы ждём всех на катке ВДНХ, провести с нами время увлекательно на утренних спортивных зарядках. Зарядки будут проходить у нас по вторникам и четвергам, не включая праздничные дни, с 11:30 до 12:30. Присоединиться к утренним зарядкам может абсолютно каждый желающий посетитель катка ВДНХ. Дополнительно приобретать билет нет необходимости", - пояснила Ирина Утученкова, начальник спортивного отдела ВДНХ.

Достаточно только приехать на ВДНХ. Главное, взять с собой хорошее настроение.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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