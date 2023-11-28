Пока они еще не окрепли

Совсем не страшно! Маленькая панда в Московском зоопарке показала зубки. Правда, серьёзно покусать она ещё не может: первые - они ведь молочные!

Два нижних клыка. Растут, как и у всех панд, с трёх месяцев. Через полгода окрепнут. И она сможет попробовать уже взрослое меню: бамбук и овощи. Осмотры воспринимает как развлечение. С интересом разглядывает врача, пока тот изучает её крохотную пасть.

Выдержав процедуру, малышка спокойно возвращается в корзину. Покусывая края своей плетёной колыбели. Зубки-то растут и чешутся!

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