Россия набрала силу, чтобы диктовать условия Украине и Западу

Преимущества Москвы достигают критической массы

Руководству Украины - а вместе с ним и Западу – поставлен пат? На риторический вопрос американского аналитика Марка Эпископоса следует жесткий ответ: дела обстоят гораздо хуже.

По мнению аналитика, в условиях отсутствия дипломатических маневров нарастающие преимущества Москвы могут достичь критической массы. Россия получает способность поставить Украину и Запад перед "свершившимся и мрачным для них фактом", пишет Эпископос в статье для Responsible Statecraft.

Эксперт подчеркивает: политики на Западе, несмотря на их заявления о тупиковом для Украины положении, так до конца и не осознали всю сложность ситуации, в которой они оказались вместе с Киевом. А ситуация такова, что Россия, в силу ее неоспоримых преимуществ на поле боя, сможет диктовать свои условия как Украине, так и Западу.

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