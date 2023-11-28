Россия продолжает спецоперацию

Североатлантический альянса стремится к сдерживанию России и приносит украинский народ в жертву в борьбе с нашей страной. Такое мнение во вторник. 28 ноября, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, вопреки всем заявлениям, исходящим от военно-политического блока, НАТО не отказывается от своих планов по сдерживанию России и по "закланию украинского народа как ритуальной жертвы в борьбе с Россией", сообщает ТАСС.

НАТО считает Россию противником, НАТО - это альянс, который были создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что "мы не допускаем этой эскалации, так как направляем России ясный сигнал о том, что мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО". По утверждению норвежского политика, это происходит "не только на словах, но и на деле: усиливая наше присутствие на восточном фланге альянса".

При этом Песков указывал, что альянс всегда считал Россию так называемым условным противником, однако теперь НАТО рассматривает нашу страну как очевидного противника, в открытую.

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