Путин выступит на Всемирном русском народном соборе по видеосвязи

28 ноября президент находится в Сочи

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 ноября, по видео-конференц-связи из Сочи выступит на Всемирном русском народном соборе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля уточнил, что президент будет работать во второй половине дня в Сочи. В режиме видеоконференции он выступит на пленарном заседании Всемирного русского народного собора, затем планируется краткое вступительное слово патриарха Кирилла и еще несколько выступлений. За этим последует заключительное слово президента.

В рабочем графике Путина на 28 ноября значится также участие в мероприятии, связанном с реализацией национального проекта "Здравоохранение", и открытие медицинских учреждений. Все это глава государства также сделает по видеосвязи.

При этом Песков рассказал, что президент в ближайшие несколько дней не планирует контактов с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в том числе с учетом предстоящего заседания ОПЕК+, сообщает ТАСС.

XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) состоится 27-28 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла. Замглавы собора Константин Малофеев отмечал, что организаторы ожидают участия президента.

Песков рассказал, что российский лидер, возможно, примет участие в соборе, однако не подтверждал, что это подразумевает его личное участие в мероприятии.

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