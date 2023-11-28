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В России могут ограничить крепость алкогольного мороженого

13:40
  • вторник
  • 28 ноября 2023

До уровня кефира и кваса

Министерство финансов предложило ограничить крепость алкогольного мороженого до 1,2%.

В настоящий момент крепость замороженных десертов составляет 7-10% - как в слабоалкогольных напитках. распространение алкогольного мороженого не ограничено, продукт не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка. Поэтому оно свободно продается в парках и вблизи детских учреждений.

В связи с этим парламентарии хотят ограничить крепость пищевого льда до 1,2%, передает РИА Новости.

"Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%", - говорится в сообщении.

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