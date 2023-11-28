В России разоблачили сеть нарколабораторий, управляемую с Украины

Глава МВД провел заседание коллегии ведомства по борьбе с наркотиками

Российская полиция разоблачила сеть нарколабораторий, которой управляли украинские кураторы. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

В ведомстве отметили, что сеть нарколабораторий функционировала в Московской, Псковской и Рязанской областях.

Изъято почти полторы тонны наркотического вещества мефедрон. Задержан 21 человек, из которых 12 человек являются гражданами Украины, сообщается в Telegram-канале "МВД Медиа".

Также 28 ноября министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев провел заседание коллегии ведомства, посвященное противодействию незаконному обороту наркотиков. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, министр указал, что правоохранительными органами страны выявляется свыше 97% всех таких деяний и лиц, их совершивших.

Колокольцев отметил сложную обстановку в области незаконного оборота наркотиков в новых российских регионах.

Длительное культивирование наркосодержащих растений привело к формированию обширной сырьевой базы. Последствия наиболее ощутимы в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность трех нарколабораторий в Волгоградской области, которые действовали под контролем и при координации кураторов с Украины. Для сбыта запрещенных веществ через тайники-закладки злоумышленники использовали интернет-приложения. При обысках изъято около 50 килограммов наркотиков.

До того в ФСБ рассказали, что с сентября 2022 года российские силовики пресекли 11 контрабандных схем поставок украинских синтетических наркотиков. Изъято почти 400 килограммов таких веществ, возбуждено 11 уголовных дел.

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