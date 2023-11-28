Минсельхоз анонсировал второй по объему урожай зерна в истории России

Уборочная кампания практически завершена

В 2023 году в России ожидается второй по объему урожай зерновых в истории страны, благодаря чему будут не только полностью удовлетворены собственные внутренние потребности, но и направлены рекордные объемы зерна зарубежным партнерам. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Как отметил глава Минсельхоза, уборка урожая подходит к концу. Зерновые и зернобобовые культуры убраны почти с 98% площадей. При этом зафиксирован прирост производства таких социально значимых культур, как рис и гречиха, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, в 2023 году выросло производство масличных, картофеля, овощей, сахарной свеклы и ряда других культур. Российский АПК сформировал надежную основу продбезопасности нашей страны. Высокие показатели производства сельхозпродукции, в свою очередь, способствуют сохранению в целом стабильной ценовой ситуации на рынке.

Российская сторона способствует решению глобальной продовольственной проблемы. Глава государства Владимир Путин подтвердил, что в нуждающиеся страны уже направлены первые корабли с российским зерном — оно предоставляется беднейшим государствам на безвозмездной основе.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин подчеркнул, что Россия готова как надежный поставщик делать то, что она делала раньше и делает сейчас — поставлять на рынок достаточное количество продовольствия.

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