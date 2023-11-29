Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Отложите второстепенные задачи на потом

Овны

День неудачный для путешествий, логистики, отправки и получения посылок, переписки. Будьте внимательны и делайте все без спешки, чтобы не попасть в глупое положение.

Тельцы

Вы редко попадаете в неловкие ситуации с деньгами, но сегодня такое может случиться. Будет лучше, если вы не будете делать денежные переводы и крупные покупки.

Близнецы

Луна в вашем знаке конфликтует с Меркурием, что может сделать этот день немного нервным. Будьте осторожны в дороге и постарайтесь не поссориться с близкими.

Раки

На работе на вас давят сроки, невыполненные обещания или необходимость выполнять чужие обязанности. Если совсем сложно, просите помощи у коллег, не стесняйтесь!

Львы

Вы можете оказаться втянутыми в конфликт с друзьями или собственными детьми. Если хотите провести день комфортно, избегайте выяснения отношений.

Девы

Вам сегодня будет непросто и на работе, и дома, потому что навалится слишком много дел. Выделите самое главное, а второстепенные задачи отложите на потом.

Весы

Бывают дни, когда каждое наше слово используется против нас. Именно такой вариант сегодня светит представителям этого знака. Так что вы сильно выиграете, если будете больше молчать.

Скорпионы

Вы можете быстро разочароваться в купленных сегодня вещах, так что шопинг лучше перенести на другой день. Займитесь списком дел, которые нужно закончить в ноябре.

Стрельцы

Вы сегодня можете принять флирт за любовь, кокетство - за серьезный интерес. Новые знакомые покажутся идеальными, но скоро вы убедитесь, что это не так.

Козероги

Следите за самочувствием: холодный ветер и сырость не идут на пользу здоровью. И скажите твердое "нет" тем, кто будет просить что-то сделать за них: подменить, помочь.

Водолеи

Противоречивые новости придут по темам, которые недавно вас так вдохновляли. Не расстраивайтесь, это временные трудности, которые надо просто пережить.

Рыбы

Поломки офисной техники или неработающий интернет могут испортить вам настроение. Продумайте, на какие дела переключиться, чтобы не нервничать из- за ерунды.

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