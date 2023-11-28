Боевики ХАМАС пообещали отпустить еще 20 заложников

Условие - еще два дня перемирия

Двадцать израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, пообещало отпустить движение ХАМАС во вторник и среду. Об этом сообщили представители взявшего на себя посредническую миссию МИД Катара. По их данным, палестинские радикалы рассчитывают на два дополнительных дня перемирия.

При этом в катарском МИД заявили, что не могут подтвердить число заложников, которые все еще остаются в секторе Газа, передает ТАСС.

Утром 28 ноября стало известно, что Израиль передал представителям Красного Креста четвертую группу освобожденных заключенных палестинцев. Из израильских тюрем вышли на свободу 30 несовершеннолетних и 3 женщины. ХАМАС в качестве ответного шага должен отпустить 11 заложников с двойным гражданством, которых удерживали в секторе Газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"