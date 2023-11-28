Немецкий рэпер украл слова и музыку из "Чебурашки"

Наследники Шаинского не в восторге

Песня крокодила Гены из советского мультфильма "Чебурашка" внезапно стала хитом на Западе.

Немецкий рэпер Liaze выпустил трек "2003", где используются легко узнаваемые слова и мелодия. В песне рассказывается про поколение детей мигрантов в 90-е и 00-е годы и про жизнь в мигрантском гетто.

За две недели клип набрал более 1,5 миллионов просмотров, пишет "Подмосковье сегодня". Песня пришлась по вкусу и европейцами, и россиянам. Музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что феномен популярности отечественной музыки за рубежом объясняется ее мелодичностью.

"Наша музыка проникает вглубь человека, цепляет струны души. Поэтому Запад обращает внимание на нее и рано или поздно еще больше проникнется русской культурой", - сказал он.

Тем не менее, наследники композитора Владимира Шаинского не оценили творчество Liaze. Как оказалось, исполнитель обманул руководство своего лейбла, утверждая, что урегулировал все связанные с авторскими правами вопросы. Теперь немецкому рэперу придется либо заплатить деньги, либо убрать мелодию из своего трека.

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