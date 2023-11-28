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Обвинение запросило 13 лет колонии для бывшего пензенского губернатора

14:19
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Белозерцева обвиняют в коррупции

Государственное обвинение считает доказанной вину в коррупции бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и председателя совета директоров ГК "Биотэк" Бориса Шпигеля.
Апелляционный суд отказался смягчить наказание экс-губернатору Фургалу

Как рассказали во вторник, 28 ноября, представители защиты, прокуратура настаивает на приговоре в виде 12 лет заключения в колонии строгого режима для Шпигеля и13 лет — для Белозерцева.

Наряду с этим обвинение просит суд назначить Белозерцеву и Шпигелю штрафы в 17-тикратном размере взятки, сообщает "Интерфакс".

Белозерцеву вменяется получение многомиллионной взятки от руководителя группы фармакологических компаний Бориса Шпигеля за предоставление крупных заказов во время пандемии коронавирусной инфекции.

Бывший губернатор не признает свою вину в коррупции, утверждая, что 20 миллионов рублей ему были переданы якобы для проведения избирательной кампании.

После задержания Белозерцева заключили под стражу. Суд согласился с доводом следствия о том, что политик способен оказать давление на свидетелей.

В марте 2021 года, через два дня после задержания Белозерцева, президент России Владимир Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия главы государства.

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Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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