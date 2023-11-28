Вашингтону советуют учиться на своих ошибках

Американцам придется снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли. Такое заявление сделал во вторник, 28 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат допустил повторение Соединенными Штатами в ситуации на Украине прежних ошибок, допущенных Вашингтоном во время конфликтов в других уголках планеты.

Как подчеркнул Рябков, успешное завершение Россией специальной военной операции является "решающей предпосылкой для того, чтобы в Вашингтоне скорректировали свое мышление" соответствующим образом, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Вашингтон разжигает вооруженные конфликты для собственного обогащения — "кому война, а кому мать родна". Политик напомнил, что "мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине".

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украина станет для США еще одним Афганистаном. По его словам, ошибка Вашингтона заключается в отказе от предложения Москвы о создании и реализации системы коллективной безопасности.

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