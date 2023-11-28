ВКС России предложили спутники Starlink в качестве законной цели

Спутники Маска помогают ВСУ, заявляют западные эксперты

Принадлежащие Илону Маску спутники Starlink помогают украинским войскам наносить удары беспилотниками по российским танкам. Притом, что американский предприниматель предупреждал Киев: они должны использоваться для просмотра Netflix, а не для боевых действий, заявили британские эксперты изданию The Telegraph.

Юристы поясняют, что коммерческие спутники в космосе не подпадают под Женевскую конвенцию. Они становятся законной целью, если помогают одной из сторон конфликта - в данном случае Украине. Вооруженные силы этой страны используют обеспечиваемое Starlink интернет-соединение для связи и координации атак против российских военных.

По мнению опрошенного изданием эксперта, русские не сделают ничего неправильного с точки зрения правил ведения войны. Понятно, что подобные сервисы могут использоваться в военных целях – а, значит, потенциально будут становиться мишенью. Ранее сообщалось, что ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"