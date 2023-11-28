Бывшая "Мисс Москва" Алеся Семеренко отдала миллион рублей за корону "Мисс Мира"

Кастинг-директор обманул модель

Бывшая обладательница титула "Мисс Москва" Алеся Семеренко заплатила уроженцу Екатеринбурга Антону Парамонову больше одного миллиона рублей за возможность выиграть конкурс "Мисс Мира". Спустя время мужчина перестал выходить на связь, а девушка обратилась в полицию, передает Baza.

Алеся Семеренко познакомилась с кастинг-директором Антоном Парамоновым в 2018 году во время проведения конкурса "Мисс Москва". Через несколько лет модель и менеджер начали активно сотрудничать: в 2021 году он продвигал девушку на различных мероприятиях.

Летом 2023 года Семеренко захотела стать участницей международного конкурса "Мисс мира" и обратилась за помощью к "проверенному" знакомому – кастинг-директору Антону. По данным издания, Парамонов согласился продвигать девушку на престижном мероприятии и даже пообещал ей призовое место за "небольшую" плату.

На протяжении полугода Алеся переводила кастинг-директору деньги. Когда модель потратила больше миллиона рублей – Антон пропал. Заподозрив обман, она пошла в полицию и написала заявление.

Алеся Семеренко стала известна на всю страну в 2018 году. Тогда девушка стала обладательницей титула "Мисс Москва". Но вскоре после победы модель лишили короны – она отказалась от участия в промо-мероприятиях, предусмотренных контрактом.

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