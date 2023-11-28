Питон пробрался в общий коридор дома в Красногорске

Судьбу рептилии обсуждали в чате дома

Змею не теряли? Очень необычного гостя повстречали жители одного из ЖК в Красногорске. Там в общедомовом коридоре обнаружили огромную рептилию - двухметрового питона.

Он спокойно перемещался между квартирами. Ни на кого не обращая внимания. А вот как дополз до жизни такой - неизвестно. В чате дома сразу стали искать владельца. Но он не откликнулся. Разгорелся спор - что же делать с пресмыкающимся? Один из соседей оказался не из робкого десятка и решил питона приютить. Сейчас беглец обживается у него в ванной.

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