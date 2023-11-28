Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

ВСУ потеряли до 135 солдат

Российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска в ДНР.

Об этом во вторник, 28 ноября, в ходе ежедневного брифинга рассказали в Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции", - уточнили в министерстве.

Кроме того, ВС России на донецком направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение живой силе и технике противника.

Потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 135 военнослужащих и три единицы техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"