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Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

15:02
  • вторник
  • 28 ноября 2023

ВСУ потеряли до 135 солдат

Российские военные заняли более выгодные рубежи в районе Артемовска в ДНР.

Об этом во вторник, 28 ноября, в ходе ежедневного брифинга рассказали в Минобороны России.

"Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции", - уточнили в министерстве.

Кроме того, ВС России на донецком направлении отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесли поражение живой силе и технике противника.

Потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 135 военнослужащих и три единицы техники.

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