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МИД России исключил встречу "ядерной пятерки" до конца 2023 года

15:12
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Если это и произойдет, то не раньше 2024 года

Проведение встреч "ядерной пятерки" возможно не раньше будущего года. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

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На вопрос о вероятности такой встречи до конца 2023 года дипломат ответил отрицательно: "Нет, и "пятерки" нет". При этом он подчеркнул, что Москва представила свои предложения по данному вопросу, сообщает "Интерфакс".

Мы все это относим на новый год. Мы свои предложения изложили и по повестке дня, и по примерному графику. И мы, видимо, в ближайшее время можем какие-то отклики получить со стороны других участников "пятерки", но в любом случае, программа координаторства — она вся в будущем году.

Ранее заместитель главы российской делегации на Генассамблее ООН Константин Воронцов рассказал, что американская сторона не предоставила визы тем представителям российской делегации, которые должны были участвовать в заседании саммита "ядерной пятерки" в США. По его словам, Москва расценивает такие действия Вашингтона как попытку сорвать консультации относительно запрета ядерных испытаний.

При этом российская сторона призвала другие государства ядерной "пятерки" (США, Китай, Великобритания, Франция) отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта.

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