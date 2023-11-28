ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Норвегия заработала миллиарды на украинском конфликте

15:13
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Политики признали, что страна наживается на несчастье других

Исследователи из института торговли Норвегии подсчитали доходы страны от украинского конфликта. Выяснилось, что королевство заработало за прошлый год около 334 миллиарда крон – это примерно 28,6 миллиарда евро.

Премьер Норвегии допустил закрытие границы с Россией
Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Исследователи поясняют, что после начала военного конфликта на Украине на мировом рынке резко выросли цены на газ. Это оказалось выгодно для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль – одна из базовых.

Как сообщает телекомпания NRK, полученная сумма составила рекордные 27% доходов от экспорта норвежского газа в 2022 году.

Информацю уже прокомментировал лидер норвежской партии "Зеленые" Арильд Хермстад. То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения, заявил политики. По словам Херстада, правительство делает так, что норвежцем быть стыдно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.