Норвегия заработала миллиарды на украинском конфликте

Политики признали, что страна наживается на несчастье других

Исследователи из института торговли Норвегии подсчитали доходы страны от украинского конфликта. Выяснилось, что королевство заработало за прошлый год около 334 миллиарда крон – это примерно 28,6 миллиарда евро.

Исследователи поясняют, что после начала военного конфликта на Украине на мировом рынке резко выросли цены на газ. Это оказалось выгодно для Норвегии, в экономике которой нефтегазовая отрасль – одна из базовых.

Как сообщает телекомпания NRK, полученная сумма составила рекордные 27% доходов от экспорта норвежского газа в 2022 году.

Информацю уже прокомментировал лидер норвежской партии "Зеленые" Арильд Хермстад. То, что Норвегия наживается на несчастье других, достойно осуждения, заявил политики. По словам Херстада, правительство делает так, что норвежцем быть стыдно.

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