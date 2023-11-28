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Российский посол в Турции опроверг сдвиги в возобновлении зерновой сделки

15:34
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Россия вышла из нее летом

Подвижек в возобновлении черноморской продовольственной инициативы в настоящее время нет. Об этом во вторник, 28 ноября, рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Дипломат отметил, что часть договоренностей, касающаяся экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений, несмотря на все усилия ООН, "находится на нулевом уровне", сообщает Daily Sabah.

ООН прилагает усилия, но они безрезультатны. Проблема заключается в том, что Запад продолжает вводить и сохранять санкции в отношении продовольствия и удобрений из России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что западные союзники хотят передать Киеву военные корабли для, как утверждается, сопровождения судов в альтернативном зерновом коридоре. По утверждению политика, "это вопрос ближайшего будущего", поскольку "уже есть конкретные договоренности".

При этом заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин отмечал, что Москва готова поставлять достаточное количество продовольствия на мировой рынок, но этому мешают односторонние санкционные ограничения.

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