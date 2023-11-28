НАТО может упростить Украине программу вступления в альянс

Новая версия короче утвержденного ранее плана действий, рассказали источники

В Североатлантическом альянсе хотят предложить Украине вместо плана действий по членству в альянсе (ПДЧ) ежегодную национальную программу, более щадящую и короткую, утверждают осведомленные источники.

Как отмечают собеседники Euractiv, главы МИД государств — членов НАТО поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом. В нем перечисляются реформы, которые украинские власти считают необходимыми для вступления в НАТО.

Эта программа, рассказали источники, короче и содержит меньше деталей и требований, нежели ПДЧ. Благодаря этому Украине будет легче "продемонстрировать достижения" в преддверии следующего саммита альянса.

Тем временем западные СМИ пишут, что условия разрешения военного конфликта Киеву будут диктовать и Вашингтон, и Москва. При этом Россия укрепит свою власть на Донбассе и в Крыму и приобретет новые территории на западе, приближаясь к Киеву, а Украина будет вынуждена отложить цель вступления в НАТО.

Спикер российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что позиция Москвы относительно присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не изменилась: "По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в НАТО для России неприемлемо".

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