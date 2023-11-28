ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО может упростить Украине программу вступления в альянс

15:56
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Новая версия короче утвержденного ранее плана действий, рассказали источники

В Североатлантическом альянсе хотят предложить Украине вместо плана действий по членству в альянсе (ПДЧ) ежегодную национальную программу, более щадящую и короткую, утверждают осведомленные источники.

Песков: НАТО приносит в жертву народ Украины
Столтенберг пообещал избежать прямого противостояния НАТО с Россией

Как отмечают собеседники Euractiv, главы МИД государств — членов НАТО поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом. В нем перечисляются реформы, которые украинские власти считают необходимыми для вступления в НАТО.

Эта программа, рассказали источники, короче и содержит меньше деталей и требований, нежели ПДЧ. Благодаря этому Украине будет легче "продемонстрировать достижения" в преддверии следующего саммита альянса.

Тем временем западные СМИ пишут, что условия разрешения военного конфликта Киеву будут диктовать и Вашингтон, и Москва. При этом Россия укрепит свою власть на Донбассе и в Крыму и приобретет новые территории на западе, приближаясь к Киеву, а Украина будет вынуждена отложить цель вступления в НАТО.

Спикер российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что позиция Москвы относительно присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не изменилась: "По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде вступление Украины в НАТО для России неприемлемо".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.