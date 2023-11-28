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ВС России поразили центр применения беспилотников ВСУ

15:46
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Также уничтожено хранилище авиационного топлива

Российские войска поразили украинский центр подготовки и применения беспилотников. В целом за сутки беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 103 районах, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве уточнили: кроме центра применения украинских беспилотников, уничтожено хранилище авиационного топлива. Ликвидированы три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Ударами авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах Работино и Малой Токмачки. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих. Российские подразделения на запорожском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Новопокровки.

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