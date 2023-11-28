Крупнейший на планете айсберг вынесло в воды Южного моря

Арктический гигант не угрожает судоходству

Самый большой в мире айсберг А23а вынесло в чистую воду Южного моря – его площадь составляет около 4170 кв. км., что в двое больше площади Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

По мнению ученых, судьба айсберга решится в ближайший месяц: он войдет в акваторию моря Скоша и, вероятно, прекратит свое существование.

"Ветра, волны и теплые воды Антарктического циркумполярного течения разрушат айсберг в процессе движения", - пояснил доцент департамента экологической безопасности РУДН Владимир Пинаев, чьи слова приводит газета "Известия".

Эколог подчеркнул, что на данный момент отколовшийся айсберг не представляет опасности для судоходства. По его словам, траектория движения А23а будет аналогична траектории другого арктического гиганта – А86, который в силу естественных причин прекратил свое существование в 2022 году.

Климатолог Илья Рыбальченко назвал это событие уникальным с научной точки зрения и указал на два наиболее вероятных сценария "жизненного цикла" айсберга: первый – он будет подхвачен течениями, которые вынесут его в открытый океан; второй – айсберг останется в системе круговорота Уэдделла и проживет еще несколько лет.

История айсберга А23а началась довольно давно – он откололся от шельфового ледника еще в 1986 году – почти 40 лет назад. Несколько десятилетий айсберг стоял на мели, однако летом 2023 года он начал дрейф к Антарктиде со скоростью 150 км в месяц.

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