Подконтрольные Банковой медиа виновных назначили сразу

Об отравлении жены главы украинской разведки Буданова сообщили сразу несколько украинских медиа со ссылкой на некие собственные источники. Позже пресса выдает детали: "Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека".

Удивительно, но о таком неординарном событии, как якобы отравление жены главного разведчика Украины, стало известно далеко не сразу. Хотя любовь команды КВНщиков с Банковой к драматическим постановкам всем известна.

Чуть позже украинские СМИ дополнили новость: отравили не только Буданову, но и нескольких сотрудников ГУР. Просто у женщины вследствие небольшого веса симптомы проявились быстрее. При этом со здоровьем начальника управления разведки все в порядке. Хотя, по заявлениям самого Буданова, жена практически жила в его кабинете. И если, как утверждается, ее отравили едой, супруг, видимо, голодал и недоедал, радея о судьбах Украины.

Подконтрольные Банковой медиа виновных назначили сразу.

"Это геноцидный метод - в том числе воздействия на родственников военнослужащих. Это работа ФСБ Российской Федерации", - заявил Роман Свитан, полковник запаса ВСУ.

Фейковая или реальная попытка отравления случилась аккурат в разгар медийной войны офиса Зеленского с Минобороны Украины. Рейтинги главкома Залужного и начальника разведки Буданова растут, в то время как лидер нацистского режима теряет остатки доверия даже самых свидомых. Поддержка Запада тоже ослабевает не по дням, а по часам. А потому всю эту историю вчерашний актер Зеленский может отыграть с двойной выгодой: послать недвусмысленный сигнал строптивым силовикам и поплакаться в западную жилетку о российской агрессии. А то что-то стали забывать о самопровозглашенных борцах за свободу и безопасность Европы. Издание Economist даже вышло с заголовком: "Новый враг Украины - усталость Запада".

"Западная помощь превратилась для Украины в головную боль. США парализованы политической неразберихой, которая мешает согласовать новый пакет помощи. А в Европе набирают силу политики, выступающие против поддержки ВСУ. Все это не сулит Киеву ничего хорошего", - говорится в материале.

Американцы, если не согласуют пакет помощи до Рождества, могут отложить его на период "после выборов", ведь сейчас Штаты сфокусированы на президентской гонке. Была надежда на Германию, которая обещала в следующем году 8,5 миллиарда евро и больше систем ПВО. Но в ФРГ бюджетный кризис: конституционный суд заморозил допрасходы правительства. А канцлера Шольца просто поднимают на смех, когда он пытается убедить Бундестаг в том, что все будет хорошо. Единственное, что пока сделал Шольц - попробовал ограничить поток мигрантов на немецко-польской границе. Но и здесь снова что-то пошло не так. На КПП заблокированными оказались не нелегалы, а польские фуры. Очередь из грузовиков растянулась на 40 километров.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"