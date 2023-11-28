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В Киеве предложили вернуть "исторические" названия городам в Крыму

16:55
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Власти Украины уже начали работать в этом направлении

Украинские власти планируют переименовать города в российском Крыму в рамках программы так называемой "деколонизации", сообщает официальный Telegram-канал министерства реинтеграции Украины.

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С этой инициативой выступили члены национальной комиссии по вопросам крымско-татарского языка – они уверены, что географическим названиям в Крыму должны быть возвращены "исторические" названия.

По данным ведомства, уже согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинских букв в СМИ, на дорожных указателях и при изготовлении карт.   

18 марта 2023 года отмечалась девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Историческое решение приняли сами жители на общенародном референдуме. Российские власти неоднократно подчеркивали, что принадлежность полуострова неоспорима и не является предметом для обсуждения.

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