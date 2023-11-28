В Крыму ответили на идею Киева вернуть "исторические" названия городам

Эту инициативу никто не воспринимает всерьез

Планы Украины по возвращению "исторических" названий городам в Крыму – это провокация, цель которой заключается в дестабилизации крымского сообщества. Об этом в интервью RT заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Юрий Гемпель.

По словам политика, власти России в состоянии самостоятельно решать, какое название будет носить тот или иной населенный пункт в Крыму.

"Хотят разлад внести в наше крымское сообщество – не получится", - подчеркнул Гемпель.

Ранее в Минреитеграции Украины сообщили о планах по возвращению "исторических" названий городам в Крыму. По данным ведомства, уже согласованы механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинских букв в СМИ, на дорожных указателях и при изготовлении карт.

18 марта 2023 года отмечалась девятая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Историческое решение приняли сами жители на общенародном референдуме. Российские власти неоднократно подчеркивали, что принадлежность полуострова неоспорима и не является предметом для обсуждения.

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