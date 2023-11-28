Путин: Без сильной России прочный мировой порядок невозможен

Многообразие культур страны не укладывается в миропонимание западных лидеров

Во вторник Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора заявил, что битва России за суверенитет и справедливость носит национально-освободительный характер.

По словам главы государства, Россия сейчас находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства, в ходе спецоперации сражается за свободу всего мира.

Без сильной России прочный мировой порядок невозможен, при этом русофобия и другие формы расизма и неонацизма стали официальной идеологией элит Запада, подчеркнул президент.

Как добавил Путин, происходящее на Украине направлено не только против русских, против всех народов России, Западу не нужна большая Россия, многообразие культур страны не укладывается в миропонимание западных лидеров.

Конкурентное преимущество России - в многообразии, это общее достояние, его нужно беречь, продолжил глава государства.

Путин отметил также, что нынешнее поколение расплачивается за слабость центральной власти в годы революции 1917 года и в годы распада СССР.

Русские - это больше чем национальность, это в том числе культурная и историческая идентичность. Сегодня воины спецоперации защищают подлинную свободу, заключил российский лидер, слова которого приводит ТАСС.

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