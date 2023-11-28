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Орнелла Мути рассказала о любви к одному российскому дизайнеру

17:40
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Ульяна Сергеенко - любимый модельер актрисы

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что уже на протяжении десяти лет носит одежду российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Об этом она рассказала на полях международного форума BRICS+ Fashion Summit.

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68-летняя актриса отметила умеренность в образах российского дизайнера и назвала их женственными и сексуальными. По ее словам, в отличие от западных дизайнеров, в нарядах Ульяны Сергеенко нет ничего "чересчур".

"Я выбираю не по принципу люксовости. Я выбираю по красоте: если я надеваю платье, и оно мне нравится, я его выбираю", - заключила Мути, чьи слова приводит РИА Новости.

Орнелла Мути родилась в Риме в марте 1955 года. У бабушки актрисы по материнской линии были русские корни. У артистки был опыт работы с советским режиссером Григорием Чухраем. В 1979 году Мути снялась в его фильме "Жизнь прекрасна".

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