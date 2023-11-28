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Патриарх Кирилл выступил против установления обязательной идеологии

19:12
  • вторник
  • 28 ноября 2023

У россиян уже есть национальная идея

По-настоящему любящим Россию гражданам никакая национальная идеология не нужна. Об этом во время выступления на планерном заседании Всемирного русского народного собора заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Патриарх напомнил, что действующая Конституция России запрещает установление государственной идеологии, и подчеркнул, что национальная идея россиян – искренняя любовь к Отечеству.

"Тем, кто по-настоящему любит страну, не нужна никакая идеология, не нужно ничего придумывать и изобретать", - заключил Патриарх Кирилл, чьи слова приводит РИА Новости.  

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что еще химик Дмитрий Менделеев сформулировал главную национальную идею страны – это приумножение народа России. Он отмечал, что главным богатством нашей страны являются ее талантливые и целеустремленные жители, которые способны решить любые задачи во благо Родины.

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