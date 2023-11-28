Киев планирует отравить источники питьевой воды

Провал контрнаступления может подтолкнуть ВСУ к применению оружия массового поражения. Об этом сессии III Конгресса молодых ученых заявил начальник войск радиационной, биологической и химической защиты Игорь Кириллов.

"Министерство обороны предполагает смещение активности (ВСУ – прим. ред.) в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применение биологических средств", - заявил Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

Начальник войск РХБЗ добавил, что у Минобороны России есть сведения о намерении украинского командования отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и корма для животных. По его словам, неопровержимым доказательством этого являются обнаруженные на освобожденных территориях штаммы, которые были переданы ВСУ американскими властями.

31 октября начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявлял о приготовлении СБУ очередной провокации с применением биологического оружия в Николаевской области. Он утверждал, что цель Украины – обвинение Кремля в несоблюдении требований КБТО и дискредитация ВС России на международной арене.

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