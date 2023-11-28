Путин отметил низкие показатели детской смертности в России

С 2019 по 2024 год в стране открылись и готовятся к сдаче 46 новых объектов детского здравоохранения

Во вторник Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых медучреждений в Севастополе, Оренбургской и Волгоградской областях, Красноярском крае и Якутии, передает ТАСС.

Как отметил глава государства, показатели детской смертности в России находятся на исторически минимальных значениях.

По словам российского лидера, с 2019 по 2024 год в стране открылись и готовятся к сдаче 46 новых объектов детского здравоохранения, будет построено или модернизировано около 750 медучреждений с детскими отделениями.

Наращивается финансирование закупок лекарств для детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе за счет фонда "Круг добра", указал президент.

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