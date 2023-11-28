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Финляндия закроет границу с Россией до 13 декабря

20:16
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Пропускать через КПП будут только грузовой транспорт

Власти Финляндии решили закрыть границу с Россией до 13 декабря – пропускать через КПП будут только грузовой транспорт, сообщает новостной портал Yle со ссылкой на комментарий главы финского правительства Петтери Орпо.  

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"Все КПП на границе с Россией будут закрыты с 30 ноября по 13 декабря", - заявил Орпо, чьи слова приводит ТАСС.

По словам главы МВД Финляндии, закрытие восточной границы – это вынужденная мера, необходимая для обеспечения национальной безопасности страны.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пункта пропуска на своей границе с Россией на юго-востоке страны. Правительство приняло такое решение в связи с резким увеличением числа мигрантов, пытающихся попасть на территорию Финляндии.

19 ноября Финляндия закрыла пятый пункт пропуска на границе с Россией. Проезд и проход прекращён на КПП "Вартиус" из-за его перегруженности.

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