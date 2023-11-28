ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Михаил Боярский перенес инфаркт

19:01
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Об этом сообщил сын артиста

Сын Михаила Боярского сообщил РИА Новости, что его отец перенес инфаркт.

Уточняется при этом, что сейчас Боярский чувствует себя хорошо, находится в обычной палате.

Вместе с тем в Санкт-Петербургском государственном академическом театре им. Ленсовета ТАСС сообщили, что народный артист РСФСР планово госпитализирован, его самочувствие оценивается как нормальное, а ближайшие спектакли с его участием состоятся в новогодние праздники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Михаил Боярский
Михаил Боярский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.