Михаил Боярский перенес инфаркт

Об этом сообщил сын артиста

Сын Михаила Боярского сообщил РИА Новости, что его отец перенес инфаркт.

Уточняется при этом, что сейчас Боярский чувствует себя хорошо, находится в обычной палате.

Вместе с тем в Санкт-Петербургском государственном академическом театре им. Ленсовета ТАСС сообщили, что народный артист РСФСР планово госпитализирован, его самочувствие оценивается как нормальное, а ближайшие спектакли с его участием состоятся в новогодние праздники.

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