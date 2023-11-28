Путин выступил на заседании Всемирного русского народного собора. Главное

В интересах западных стран - расчленить и разграбить Россию любым путем

Созданный в 1993 году прошлого века Всемирный русский собор в то непростое, переломное для страны время смог объединить под своим крылом абсолютно разных людей. Часто - противоположных взглядов, убеждений, многих национальностей и конфессий, но единых в главном - своей патриотической позиции. Оттого, подчеркнул Владимир Путин в приветственной речи, когда страна позвала, многие представители Собора в самом разном статусе незамедлительно отправились на фронт, прекрасно понимая, что на самом деле стоит на кону.

Здесь и далее - цитаты президента

Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер. Потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа. Высшее историческое право быть Россией. Сильной, независимой державой. Страной-цивилизацией. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство и претендует на исключительность. Мы сражаемся сейчас не только за свободу России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона, мы видим это, все сейчас это видят, дряхлеет. Она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих.

И в этой новой системе мироустройства наша страна по праву обязана занять своё место. Причем в качестве сильного и независимого государства, подчеркнул Владимир Путин. Потому как данный статус для России имеет жизненно важное значение.

Потому что в нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободны его близкие, дети, его Отчизна. И именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, наши солдаты и офицеры, дочери Отечества. Свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями, - единственный источник власти. Власти суверенной, которая призвана служить всем людям. Всему народу. А не обслуживать чьи-то частные, корпоративные, сословные, а тем более чужие, иностранные интересы.

И этому, разумеется, очень хотят помешать. Доделать то, что не получилось в 90-е. Разобщить. А потом разорвать на куски многонациональную страну, которая по сути своей является государством-цивилизацией. Впервые так Россию назвали как раз на Всемирном русском соборе. Здесь же дали определение "русского мира", которое так напугало многих на Западе, породив на этот счет массу лжи.

"Как гласит народная мудрость - на воре и шапка горит. Разве в недрах русского мира родилась концепция оси зла или мирового полицейского? Разве мы придумали поражающую цинизмом и духовным варварством тему отмены культуры? Разве мы навязываем остальному миру гегемонию, представляя ее как всеобщее благо для остального мира? Думаю, что ответ очевиден", - отметил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Русский мир - это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас. Русский мир - это древняя Русь, Московское царство, Российская Империя, Советский Союз. Это и современная Россия, которая возвращает, укрепляет и умножает свой суверенитет как мировая держава. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной. Кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо от национальной или религиозной принадлежности. Но хочу подчеркнуть, без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть русского мира и самой России. В этом утверждении нет какой-то претензии на превосходство, на исключительность, на избранность. Это просто факт, как и то, что в нашей Конституции четко закреплен статус русского языка как языка государствообразующего. Русские - это больше, чем национальность. Быть русским - это прежде всего ответственность. Повторю, огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом истинный патриотизм.

И народы, живущие в России, это прекрасно понимают. Это видно и по составу российских Вооруженных сил, которые участвуют в СВО.

Мы знаем какой угрозе противостоим. Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России. Западу не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов. В их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку. Мол, Россия - это тюрьма народов.

Причем на Западе, говорит президент, уже поняли, что победить Россию силой не получится. Оттого раскачать ситуацию попытаются изнутри, используя в том числе межнациональный и религиозный факторы.

Обращаю на это внимание руководителей всех субъектов федерации. И рассчитываю здесь на авторитет пастырей наших традиционных религий. На ответственность всех политических сил и объединений. Думаю, что мы все помним, нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем гражданской войны. Распада СССР в 1991 году. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в 21 веке до сих пор, даже спустя десятилетия, расплачиваются за допущенные тогда просчеты. За потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти. За политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации и триединого народа: русских, белорусов и украинцев. Возникшие после распада Российской Империи и Советского Союза кровавые очаги не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны их повторять. Хочу вновь подчеркнуть - любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество - это предательство. Преступление против всей России.

И страну, безусловно, необходимо беречь и развивать, опираясь прежде всего на традиционные ценности. Задач ведь крайне много. Это и развитие экономики, подчеркнул президент, призвав бизнес, который также представлен на Всемирном русском соборе, активнее вкладываться в Россию. И решение социальных проблем граждан, что потянет вверх и демографию. Важнейшее направление, учитывая, что в числе главных приоритетов государства - сохранение народов России на поколения вперед.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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