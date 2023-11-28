На юге России устраняют последствия непогоды и готовятся к новым ударам стихии

На Крымском полуострове до четверга прогнозируют ливни с сильным ветром

Береговая линия в Евпатории - ни пляжа, ни укреплений, ни дороги, которая еще несколько дней назад была на этом месте. Вокруг только строительный мусор, фрагменты заборов и крыш, мощные бетонные перекрытия, сломанные пополам. Жители пострадавших домов спасают имущество и строят дамбы, чтобы сохранить то, что еще осталось.

Спасатели обходят территорию. Оказывают всевозможную помощь. "Уралы" и "Камазы" сейчас словно маршрутки. Перевозят жителей с одного клочка суши на другой.

Пляжи закрыты - везде строительный мусор и сломанные ветви. Небольшие упавшие деревья уже убрали. Исполины по-прежнему устрашающе лежат на улицах. В Евпатории и окрестностях уже откачали воду из 60 домов. Работать сложно - вода холодная, это чувствуется даже через сапоги. Поток был такой силы, что сдвигал даже машины.

В поселке Прибрежное дорога, которая всегда была естественной дамбой, сейчас мешает сходу воды. Чтобы ускорить процесс, спасатели вырыли канаву к морю. Участки затоплены, в домах - холодная морская вода. За сутки уровень упал лишь на 10 сантиметров. Владельцы приезжают разгрести мусор и покормить домашних животных.

Последствия шторма в Крыму устранят за счет федерального бюджета. По словам главы республики Сергея Аксенова, соответствующее поручение дал президент России. На полуострове уже озвучили первые цифры.

"По состоянию на 18 часов сегодняшнего дня ущерб, нанесенный стихией, составляет порядка 490 миллионов. Подсчеты ущерба продолжаются. Мы думаем, что эта цифра будет вдвое увеличена", - сообщили в МЧС.

В некоторых районах Черноморского побережья на смену шторму пришла зима. На дорогах - коммунальная техника. По-прежнему без света остаются тысячи людей. Снежное утро было в Новороссийске, и даже Сочи припорошило мокрым снегом.

На побережье Азовского моря в Ростовской области подтоплены порядка 3000 участков. Спасатели на руках выносили жителей и животных. Эвакуировано более 500 человек. Продолжается ликвидация последствий.

В ближайшие два дня на Черноморском побережье сохраняется штормовое предупреждение. Ночью ожидаются ливни и усиление ветра.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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