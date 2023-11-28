Мишустин рассказал о работе по снижению административного бремени на компании

Почти половину данных от более чем 7 миллионов хозяйствующих субъектов поставляет Росстат

В России ведется большая системная работа по снижению административного бремени на компании, в том числе и отчетного. Об этом заявил сегодня глава кабмина.

Михаил Мишустин уточнил - почти половину данных от более чем 7 миллионов хозяйствующих субъектов поставляет Росстат. Но есть также запросы региональных и муниципальных ведомств. Предприниматели вынуждены пятую часть показателей направлять в разные инстанции. Премьер призвал создать единый механизм межведомственного обмена и модернизировать цифровые процессы.

"Правительство подготовило законопроект, который позволяет значительно сократить такую нагрузку на субъекты малого предпринимательства, оптимизировать формы и виды предоставляемых ими данных и в итоге прекратить практику их дублирования различными ведомствами. Для повышения качества, сопоставимости и скорости производства данных необходим механизм межведомственного обмена и использование всех имеющихся источников. Это также сэкономит бизнесу много сил и времени", - указал Мишустин.

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