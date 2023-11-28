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Театр Ленсовета перенес спектакли с участием Михаила Боярского

21:16
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Артист был задействован в двух постановках

Спектакли с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского перенесли. Соответствующая информация появилась на официальном сайте академического театра имени Ленсовета.

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Михаил Боярский перенес инфаркт

Перенесший инфаркт Михаил Боярский был задействован в как минимум двух постановках – артист не будет участвовать в таких спектаклях, как "Смешанные чувства" и "В этом милом старом доме".

27 ноября Михаил Боярский был доставлен в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт. Спустя сутки его сын подтвердил сообщения о госпитализации. Сейчас артист чувствует себя хорошо и уже переведен в обычную палату.

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