Боррель призвал ЕС предоставить Киеву еще больше помощи

ВСУ получат еще 200 миллионов евро

Члены ЕС должны предоставить Киеву "еще больше" военной и финансовой помощи. Об этом в ходе брифинга заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат напомнил, что за время эскалации украинского кризиса ЕС передал ВСУ военной техники на 27 миллиардов евро.

"Но теперь мы должны сделать это еще больше и быстрее", - заявил Боррель, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

По его словам, ведущие страны Европы договорились о выделении Киеву еще 200 миллионов евро для подготовки украинских военных.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обещанная странами Запада военная помощь Киеву сильно запаздывает – вместо одной недели поставки затягиваются минимум на 3-4 месяца.

Между тем координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал главной причиной промедления поставок оружия и снарядов на Украину отказ палаты представителей согласовывать запросы президентской администрации.

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