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Боррель призвал ЕС предоставить Киеву еще больше помощи

21:53
  • вторник
  • 28 ноября 2023

ВСУ получат еще 200 миллионов евро

Члены ЕС должны предоставить Киеву "еще больше" военной и финансовой помощи. Об этом в ходе брифинга заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Дипломат напомнил, что за время эскалации украинского кризиса ЕС передал ВСУ военной техники на 27 миллиардов евро.

"Но теперь мы должны сделать это еще больше и быстрее", - заявил Боррель, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

По его словам, ведущие страны Европы договорились о выделении Киеву еще 200 миллионов евро для подготовки украинских военных.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обещанная странами Запада военная помощь Киеву сильно запаздывает – вместо одной недели поставки затягиваются минимум на 3-4 месяца.

Между тем координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал главной причиной промедления поставок оружия и снарядов на Украину отказ палаты представителей согласовывать запросы президентской администрации.

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