Запад и Зеленский втянули Россию и Украину в полноценные военные действия

Киев сам подтвердил, что ничего не решает и им управляют извне. Так Владимир Мединский, который в прошлом году возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, прокомментировал недавнее заявление своего визави на этих встречах Давида Арахамии.

Мединский подтвердил, что именно Запад и Зеленский втянули Россию и Украину в полноценные военные действия. До вмешательства иностранных дипломатов в переговорный процесс Москва и Киев предварительно даже согласовали текст договора, который мог остановить вооруженный конфликт.

"Эти откровения Арахамии, конечно, делают ему честь. Я добавлю только, что после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные хозяева - насколько я помню, глава Госдепартамента США, шеф Пентагона. Также Арахамия сам признался, что была сформирована какая-то группа советников, которые, собственно, и отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор. Таким образом, шанс закончить конфликт был упущен. Я глубоко убежден, что, подпиши Киев мирный договор в 2022 году на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну", - указал Мединский.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"