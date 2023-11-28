Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной

Москва никогда не отказывалась от переговоров

Мир с Украиной возможен при условии выполнения стратегических целей СВО – при этом Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса. Об этом во время брифинга заявил помощник президента России Владимир Мединский.

"При полном выполнении задач и целей СВО", - приводит РИА Новости ответ Мединского на вопрос об условиях заключения мирного договора.

Он добавил, что именно президент Украины Владимир Зеленский выступает против дипломатического урегулирования конфликта. По его словам, украинский лидер даже подписал закон, запрещающий какие-либо переговоры с Россией.

22 ноября президент Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите G20, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Любые боевые действия – это всегда трагедия, поэтому всегда нужно искать выходы, которые прекратят кровопролитие, подчеркнул российский лидер.

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