ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мединский назвал условие для заключения мира с Украиной

22:27
  • вторник
  • 28 ноября 2023

Москва никогда не отказывалась от переговоров

Мир с Украиной возможен при условии выполнения стратегических целей СВО – при этом Москва никогда не отказывалась от возобновления переговорного процесса. Об этом во время брифинга заявил помощник президента России Владимир Мединский.  

Подоляк пожаловался на слишком долгие сроки поставок вооружений Западом
Песков посоветовал "давить" на тех, кто отказывается от переговоров по Украине

"При полном выполнении задач и целей СВО", - приводит РИА Новости ответ Мединского на вопрос об условиях заключения мирного договора.

Он добавил, что именно президент Украины Владимир Зеленский выступает против дипломатического урегулирования конфликта. По его словам, украинский лидер даже подписал закон, запрещающий какие-либо переговоры с Россией. 

22 ноября президент Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите G20, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Любые боевые действия – это всегда трагедия, поэтому всегда нужно искать выходы, которые прекратят кровопролитие, подчеркнул российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Мединский
Владимир Мединский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.