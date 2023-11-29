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Политолог Камкин: Германия находится в состоянии рецессии

08:34
  • среда
  • 29 ноября 2023

Эксперт оценил экономическую ситуацию в ФРГ

Может ли Германия уйти в экономический штопор? Не приведет ли это к отставке канцлера Шольца? И почему для Берлина помощь Киеву важнее исполнения обязательств перед своими гражданами?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Александр Камкин - старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

"Объективно Германия находится в состоянии рецессии. Целые отрасли испытывают крайне большие сложности из-за дороговизны энергоносителей, либо сырья. Химическая промышленность Германии постепенно распродаёт активы. А она была одним из локомотивов немецкой экономики", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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