Минобороны показало кадры работы Южной группировки войск

Бойцы используют ракетный комплекс "Корнет"

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры слаженной работы различных родов войск опубликовало Минобороны.

Разведчики Южной группировки войск обнаружили вблизи линии соприкосновения место скопления живой силы и бронетехники ВСУ. По выявленным координатам тут же был нанесён высокоточный удар из РСЗО "Град", а после огонь по неонацистам открыл расчёт противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

Российские позиции защищают бойцы с противодроновыми ружьями, которые блокируют работу украинских беспилотников. Это позволяет артиллеристам эффективно выполнять боевые задачи и незаметно для противника менять позиции.

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