Израиль и ХАМАС провели очередной обмен пленными

Стороны достигли предварительной договоренности о продлении гуманитарной паузы

Пятая группа израильских заложников минувшей ночью была освобождена из плена ХАМАС. На границу с Египтом доставили 10 женщин в возрасте от 17 до 84 лет.

Домой также отправятся двое отпущенных граждан Таиланда. На Западном берегу реки Иордан люди встречали автобус с освобождёнными палестинцами – это 15 женщин и 15 подростков, которые содержались в израильских тюрьмах.

По данным агентства Рейтер, за время действия перемирия Тель-Авив освободил 180 заключённых. Бойцами ХАМАС передан 81 человек сотрудникам Красного Креста.

Ожидается, что сегодня состоится ещё один раунд обмена пленными. Арабские СМИ также сообщают, что стороны достигли предварительной договоренности о продлении гуманитарной паузы ещё на два дня на тех же условиях.

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