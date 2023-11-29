Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам ВСУ

Все цели поражены

Объекты украинской военной инфраструктуры уничтожены ракетным ударом. Залповый пуск четырех крылатых ракет комплекса "Калибр" выполнил фрегат Черноморского флота России, сообщили в Минобороны.

В сообщении уточняется, что экипаж корабля, действуя в акватории Черного моря, получил задачу нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ. Пуск "Калибров" выполнен успешно, назначенные цели поражены.

В российском военном ведомстве добавили, что надводные корабли ЧФ действуют во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации. Они патрулируют акваторию у побережья Крымского полуострова, находят и уничтожают безэкипажные катера и десантные лодки ВСУ, контролируют воздушное пространство.

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