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Российский фрегат нанес удар "Калибрами" по объектам ВСУ

08:11
  • среда
  • 29 ноября 2023

Все цели поражены

Объекты украинской военной инфраструктуры уничтожены ракетным ударом. Залповый пуск четырех крылатых ракет комплекса "Калибр" выполнил фрегат Черноморского флота России, сообщили в Минобороны.

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В сообщении уточняется, что экипаж корабля, действуя в акватории Черного моря, получил задачу нанести удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ. Пуск "Калибров" выполнен успешно, назначенные цели поражены.

В российском военном ведомстве добавили, что надводные корабли ЧФ действуют во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации. Они патрулируют акваторию у побережья Крымского полуострова, находят и уничтожают безэкипажные катера и десантные лодки ВСУ, контролируют воздушное пространство.

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