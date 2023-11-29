Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск

Киевский режим вновь попытался ударить по территории России

Силы противовоздушной обороны ВС России отразили атаку беспилотного летательного аппарата, который направлялся к Москве. Об этом утром среды, 29 ноября, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, атака была отражена в городском округе Подольск в Подмосковье. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа (ЦФО) усилили противовоздушную оборону. Данная мера предпринята в связи с обострением угроз со стороны Украины и усилением диверсионной активности киевского режима.

Средства российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы продолжают защищать российскую территорию от попыток атак украинской армии. 1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что за месяц расчеты ПВО уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения националистов, в том числе — 37 самолетов ВСУ.

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