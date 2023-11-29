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ВСУ потеряли Leopard 1A5 всего через пару недель применения

08:31
  • среда
  • 29 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Как указывает журналист, незащищенный танк стал легкой мишенью.

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Экс напомнил, что немецкие Leopard 1A5 считаются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, а потому их потеря украинской армией неизбежна.

Однако, по мнению журналиста, первый Leopard 1A5 был потерян слишком быстро — вероятно, всего через несколько недель после начала использования в боевых действиях.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложившаяся для Украины ситуация на линии соприкосновения является "очень тяжелой" – ВСУ несут колоссальные потери, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада.

При этом шведский аналитик Магнус Стенлунд подсчитал, что на некоторых участках фронта украинские военные живут не более двух-трех дней. По его мнению, президент Украины утратил связь с реальностью и неспособен оценивать реальное положение дел на фронте.

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