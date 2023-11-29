Россия продолжает спецоперацию

Российские военные впервые подбили украинский танк немецкого производства Leopard 1A5, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. Как указывает журналист, незащищенный танк стал легкой мишенью.

Экс напомнил, что немецкие Leopard 1A5 считаются самыми незащищенными танками в украинском конфликте, а потому их потеря украинской армией неизбежна.

Однако, по мнению журналиста, первый Leopard 1A5 был потерян слишком быстро — вероятно, всего через несколько недель после начала использования в боевых действиях.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сложившаяся для Украины ситуация на линии соприкосновения является "очень тяжелой" – ВСУ несут колоссальные потери, несмотря на поставки вооружений со стороны Запада.

При этом шведский аналитик Магнус Стенлунд подсчитал, что на некоторых участках фронта украинские военные живут не более двух-трех дней. По его мнению, президент Украины утратил связь с реальностью и неспособен оценивать реальное положение дел на фронте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"