ФСБ задержала жителя Кемерова за попытку примкнуть к ВСУ

Мужчина собирался воевать за украинскую армию

В городе Кемерово задержали мужчину, который пытался выехать на Украину, чтобы воевать на стороне противника. Об этом в среду, 29 ноября, рассказали в пресс-службе регионального главка Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве уточнили, что 36-летний житель региона решил вступить в состав украинского военизированного формирования. Для этого он связался с неустановленным координатором на Украине, подтвердив желание отправиться туда для участия в боевых действиях против российской армии.

Мужчину задержали во время регистрации на рейс в аэропорту. Расследуется дело о государственной измене и участии в террористической организации, сообщает РИА Новости.

Ранее российские спецслужбы задержали гражданина России, записавшегося на службу в ВСУ. 24-летний уроженец Ленинградской области Андрей Морозов в начале октября заполнил анкету на должность штурмовика ВСУ и отправил документы с фотографиями представителю запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"".

До того в Бурятии задержали пособника украинских спецслужб, склонявшего военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. В качестве аргументов он использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации.

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