Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления в Бурятии

Более 10 человек заразились сальмонеллезом
Диагноз "сальмонеллез" поставлен госпитализированным жителям села Петропавловка Джидинского района Бурятии. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре республики.
Как выяснилось, все 14 пациентов больницы ели шаурму, купленную в местном киоске "Шаурма в lovaше". Прокуратура уже провела проверку, а Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований на предприятии общепита. В настоящее время киоск закрыт.
В прокуратуре отметили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Надзорное ведомство контролирует расследование, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"