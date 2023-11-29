Прокуратура выясняет обстоятельства массового отравления в Бурятии

Более 10 человек заразились сальмонеллезом

Диагноз "сальмонеллез" поставлен госпитализированным жителям села Петропавловка Джидинского района Бурятии. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре республики.

Как выяснилось, все 14 пациентов больницы ели шаурму, купленную в местном киоске "Шаурма в lovaше". Прокуратура уже провела проверку, а Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований на предприятии общепита. В настоящее время киоск закрыт.

В прокуратуре отметили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Надзорное ведомство контролирует расследование, передает РИА Новости.

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